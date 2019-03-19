العرياني والمولد على رادار الشباب

قدمت إدارة نادي الاتحاد عرضا ماليا لمدافع الفريق الأول الكروي زياد المولد بعد دخوله في الستة الشهور الحرة بهدف بدء سلسلة المفاوضات معه لتجديد عقده الاحترافي.
ولم يبدِ اللاعب موافقته على العرض المالي الأول مما ينبئ عن مفاوضات متعاقبة خلال الأسابيع المقبلة لحين وصول الطرفين لاتفاق يقضي بتجديد العقد.
كما تتواصل سلسلة المفاوضات الاتحادية مع المهاجم عبدالعزيز العرياني، حيث كان آخر ما وصلت إليه محادثات الطرفين أن تقدمت إدارة لؤي ناظر بقيمة مليون ومائة ألف عن الموسم الرياضي.
وتشير مصادر «اليوم» إلى أن إدارة نادي الشباب تقدمت بعرضين لوكلاء العرياني والمولد تطلب الاستفادة من خدماتهما الفنية تحضيرا للموسم الرياضي المقبل.وفق “اليوم”.
كما أوضحت المصادر أن القيمة المالية لعقود اللاعبين للموسم الرياضي وصلت لمليون ومائتي ألف ريال، مما يظهر تقاربا كبيرا بين عروض إدارة الناديين.
وفيما إذا استمر هذا التقارب فسيختار اللاعبان البقاء في نادي الاتحاد الذي أعطياه الأولوية للتجديد لأسباب متعددة منها الاستقرار والتواجد العائلي، بالإضافة إلى الفرص الكبيرة التي يجدانها بالمشاركة في مختلف الاستحقاقات المحلية والخارجية.