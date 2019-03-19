“القرشي” يوجه رسالة لجماهير الأهلي: “سنقاتل للفوز ببطولة تحمل إسم عظيم”!

وجه الكاتب الرياضي سامي القرشي،أمس الاثنين، رسالة إلى الجماهير الأهلاوية، عقب الخسارة من الهلال في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وكتب “القرشي” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “رسالة الأهلاويين لهم لن تحبطنا قناة أو حكم”.
وأضاف: “نحب والدنا زايد وسنقاتل لآخر لحظة للفوز ببطولة تحمل إسم عظيم”.
وتابع قائلاً: “المحبة من الله ولا ننتظرها من أحد”.
وفاز الهلال على الاهلي بهدف اللاعب جوناثان سوريانو في الدقيقة 49 ، لتبقى مواجهة الإياب في الـ 15 من أبريل المقبل. حسب “المرصد”.
ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين للعبور للمباراة النهائية.