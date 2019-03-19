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اخبار رياضية > “القرشي” يوجه رسالة لجماهير الأهلي: “سنقاتل للفوز ببطولة تحمل إسم عظيم”!
19/03/2019   12:57 م

“القرشي” يوجه رسالة لجماهير الأهلي: “سنقاتل للفوز ببطولة تحمل إسم عظيم”!

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وجه الكاتب الرياضي سامي القرشي،أمس الاثنين، رسالة إلى الجماهير الأهلاوية، عقب الخسارة من الهلال في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وكتب “القرشي” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “‏رسالة الأهلاويين لهم لن تحبطنا قناة أو حكم”.

وأضاف: “نحب والدنا زايد وسنقاتل لآخر لحظة للفوز ببطولة تحمل إسم عظيم”.

وتابع قائلاً: “المحبة من الله ولا ننتظرها من أحد”.

وفاز الهلال على الاهلي بهدف اللاعب جوناثان سوريانو في الدقيقة 49 ، لتبقى مواجهة الإياب في الـ 15 من أبريل المقبل. حسب “المرصد”.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين للعبور للمباراة النهائية.

“القرشي” يوجه رسالة لجماهير الأهلي: “سنقاتل للفوز ببطولة تحمل إسم عظيم”!

اخبار رياضية
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