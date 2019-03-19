الوليد بن طلال: عرض علي الملك فهد منصب إمارة إحدى المناطق واعتذرت.. وسأكون من أوائل المستثمرين بعسير

تحدّث الأمير الوليد بن طلال عن تلقيه عرضاً من الملك فهد بن عبدالعزيز بتوليه منصباً لإحدى إمارات المناطق، فيما توقع نجاح أمير منطقة عسير تركي بن طلال في تطوير المنطقة.
وأكد الأمير الوليد في لقاء تلفزيوني ببرنامج “في الصورة” على “روتانا خليجية”، أنه كان يوجد نقاش بينه وبين الملك فهد بن عبدالعزيز على توليه منصب إحدى إمارات المناطق، ولكنه اعتذر عن العرض المقدم له لميوله نحو الأعمال الاقتصادية.
وأشاد الوليد بنجاح أخيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال في تسريع إنشاء المشاريع، مؤكداً أن أبها وعسير على مشارف نهضة كبيرة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه سيكون من أوائل المستثمرين بمنطقة عسير، كما أنه تم التنسيق مع الأمير تركي وصندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ عدد من المشاريع.
سمو الأمير #الوليد_بن_طلال يتحدث عن الأمير #تركي_بن_طلال:
أبها وعسير على مشارف نهضة كبيرة بدعم الأمير #محمد_بن_سلمان#الوليد_بن_طلال_في_الصورةpic.twitter.com/dZtJUbEdeU
— في الصورة (@Fealsora) March 18, 2019