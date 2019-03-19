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أخبار محلية > طالب يعتدي على وكيل مدرسة ويسدد له طعنة نافذة.. و”إدارة التعليم” تحقق
19/03/2019   8:30 ص

طالب يعتدي على وكيل مدرسة ويسدد له طعنة نافذة.. و”إدارة التعليم” تحقق

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اعتدى طالب على وكيل مدرسة ثانوية في تبوك أمس (الإثنين)، وسدد له طعنة نافذة استقرت في يده اليسرى وتسببت له بقطع في الأوتار، أُدخل على إثرها المستشفى.

وجاء في التفاصيل بحسب “سبق” أن نِقاشاً حاداً دار بين الطالب وأحد المعلمين؛ بسبب فوضى أثارها داخل الصف أثناء شرح المعلم، ما دفع المعلم إلى إبلاغ وكيل المدرسة ليدخل الطالب في نقاش معهما، قبل أن يغادر المدرسة.

وعاد الطالب بعد فترة وجيزة رفقة والده، الذي تعدى لفظياً هو الآخر على المعلمين، فيما وجّه الطالب سلاحاً أبيض عبارة عن سكين كان يخفيه، نحو صدر وكيل المدرسة وسدد له طعنة، وأثناء محاولة الوكيل تفاديها استقرت في يده، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى، وتقرر إجراء عملية جراحية له.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم تعليم تبوك على القرني، إن لجنة تشكلت للتحقيق في القضية، فيما أحيل ملف القضية أمنياً إلى شرطة المنطقة.

طالب يعتدي على وكيل مدرسة ويسدد له طعنة نافذة.. و”إدارة التعليم” تحقق

أخبار محلية
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