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أخبار محلية > بالفيديو.. الوليد بن طلال يوضح كيف كان يصلي مع مكة أثناء تواجده بـ”الريتز”
19/03/2019   8:29 ص

بالفيديو.. الوليد بن طلال يوضح كيف كان يصلي مع مكة أثناء تواجده بـ”الريتز”

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وضح الأمير الوليد بن طلال كيف كان يصلي مع أذان مكة المكرمة خلال فترة تواجده في فندق الريتز كارلتون، رغم أنه كان في الرياض.

وقال الأمير الوليد خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن برنامجه اليومي في الريتز كان مقسّماً بين الرياضة ومتابعة الأخبار وكان يصوم يومياً.

وأضاف أنه كان يفطر مع الأذان في الرياض ويواصل جزءاً من برنامجه اليومي، ثم يتصادف أداؤه للصلاة مع حلول وقتها في مكة المكرمة، وكان يؤدي الصلاة بمفرده.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الوليد بن طلال يوضح كيف كان يصلي مع مكة أثناء تواجده بـ”الريتز”

أخبار محلية
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