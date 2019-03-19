بالفيديو.. الوليد بن طلال يوضح كيف كان يصلي مع مكة أثناء تواجده بـ”الريتز”

وضح الأمير الوليد بن طلال كيف كان يصلي مع أذان مكة المكرمة خلال فترة تواجده في فندق الريتز كارلتون، رغم أنه كان في الرياض.
وقال الأمير الوليد خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن برنامجه اليومي في الريتز كان مقسّماً بين الرياضة ومتابعة الأخبار وكان يصوم يومياً.
وأضاف أنه كان يفطر مع الأذان في الرياض ويواصل جزءاً من برنامجه اليومي، ثم يتصادف أداؤه للصلاة مع حلول وقتها في مكة المكرمة، وكان يؤدي الصلاة بمفرده.
سمو الأمير #الوليد_بن_طلال.. كيف كان يصلي مع مكة وهو بالرياض؟!#الوليد_بن_طلال_في_الصورةpic.twitter.com/wkqv528Pxj
— في الصورة (@Fealsora) March 18, 2019
وفق “أخبار 24”.