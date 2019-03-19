نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصرع طفلين دهساً وإصابة شخصين آخرين بإصابات خطيرة على طريق الشرائع ـ مكة
19/03/2019   8:28 ص

مصرع طفلين دهساً وإصابة شخصين آخرين بإصابات خطيرة على طريق الشرائع ـ مكة

+ = -
859

لقي طفلان مصرعهما وأصيب شخصان آخران بإصابات خطيرة في حـادث دهس على طريق الشرائع ــ مكة، بالقرب من حجز المركبات مساء أمس (الإثنين).

وأوضحت مصادر، بحسب “سبق”، أن الطفلين كانا برفقة والدهما حينما تعرّضا لحـادث الدهس، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية باشرت الموقع، فيما تولّت فرق الهلال الأحمر نقل الطفلين المتوفين والمصابين الآخرين إلى المستشفى.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عملية الهلال الأحمر تلقت عند الساعة الـ 8:43 مساء بلاغاً من العمليات الموحدة بشأن حـادث الدهس، وتبيّن للفرق الإسعافية عند وصولها وجود حالتي وفاة وإصابتين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الملك فيصل.

مصرع طفلين دهساً وإصابة شخصين آخرين بإصابات خطيرة على طريق الشرائع ـ مكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885033418.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.