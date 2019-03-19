مصرع طفلين دهساً وإصابة شخصين آخرين بإصابات خطيرة على طريق الشرائع ـ مكة

لقي طفلان مصرعهما وأصيب شخصان آخران بإصابات خطيرة في حـادث دهس على طريق الشرائع ــ مكة، بالقرب من حجز المركبات مساء أمس (الإثنين).
وأوضحت مصادر، بحسب “سبق”، أن الطفلين كانا برفقة والدهما حينما تعرّضا لحـادث الدهس، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية باشرت الموقع، فيما تولّت فرق الهلال الأحمر نقل الطفلين المتوفين والمصابين الآخرين إلى المستشفى.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عملية الهلال الأحمر تلقت عند الساعة الـ 8:43 مساء بلاغاً من العمليات الموحدة بشأن حـادث الدهس، وتبيّن للفرق الإسعافية عند وصولها وجود حالتي وفاة وإصابتين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الملك فيصل.