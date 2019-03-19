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أخبار محلية > بالفيديو.. الوليد بن طلال: أفلست مرتين في حياتي لكن بالمثابرة ودعم المساهمين نهضت مرة أخري
19/03/2019   8:27 ص

بالفيديو.. الوليد بن طلال: أفلست مرتين في حياتي لكن بالمثابرة ودعم المساهمين نهضت مرة أخري

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أكد الأمير الوليد بن طلال تعرضه للإفلاس وخسارة عشرات من المليارات في وقت سابق، موضحاً كيف استطاع النهوض من تلك الخسائر.

وأوضح الأمير الوليد أنه أفلس مرتين واستطاع النهوض في كل مرة، مشدداً على أن الخسارة هي مجرد “خسارة ورقية”.

وكشف في لقاء له عبر برنامج “في الصورة” على “روتانا خليجية” سر نهوضه في كل خسارة تعرض لها، إذ عزى ذلك إلى تواجد مدراء كفء والمثابرة على العمل.

وأشار الأمير الوليد إلى أن قوة شركة المملكة القابضة تمثل انعكاساً لسوق الاقتصاد السعودي.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الوليد بن طلال: أفلست مرتين في حياتي لكن بالمثابرة ودعم المساهمين نهضت مرة أخري

أخبار محلية
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