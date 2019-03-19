بالفيديو.. الوليد بن طلال: أفلست مرتين في حياتي لكن بالمثابرة ودعم المساهمين نهضت مرة أخري

أكد الأمير الوليد بن طلال تعرضه للإفلاس وخسارة عشرات من المليارات في وقت سابق، موضحاً كيف استطاع النهوض من تلك الخسائر.
وأوضح الأمير الوليد أنه أفلس مرتين واستطاع النهوض في كل مرة، مشدداً على أن الخسارة هي مجرد “خسارة ورقية”.
وكشف في لقاء له عبر برنامج “في الصورة” على “روتانا خليجية” سر نهوضه في كل خسارة تعرض لها، إذ عزى ذلك إلى تواجد مدراء كفء والمثابرة على العمل.
وأشار الأمير الوليد إلى أن قوة شركة المملكة القابضة تمثل انعكاساً لسوق الاقتصاد السعودي.
#الوليد_بن_طلال_في_الصورة
أفلست مرتين من قبل، وفي كل مرة كنت أستطيع النهوض مرة أخرى، وخسارة 77 مليار هي مجرد “خسارة ورقية”. pic.twitter.com/yp6zcQq48C
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 18, 2019
وفق “أخبار 24”.