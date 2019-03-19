افتتح أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر أمس (الإثنين) فندق “ماريوت” ومجمع الشقق التنفيذية للماريوت بالحي الدبلوماسي، في العاصمة الرياض.
وقد نفذ مشروع فندق وشقق ماريوت على مساحة 25 ألف متر مربع، واستوحيت فكرة تصميم الفندق من جمال تفاصيل وادي حنيفة، وجرى الاستعانة بأفضل المصممين والمقاولين العالميين لتنفيذه، ويضم الفندق أعمال 14 فناناً سعودياً بعرضهم أجمل اللوحات الفنية التي أضافت بعداً آخر في تميزه.
ويتكون الفندق من 220 جناحاً وشقة فندقية خافرة فئة 5 نجوم، ومطاعم عالمية، وقاعة احتفالات، وغرف اجتماعات، بالإضافة إلى مركز لرجال الأعمال، ومركز للرياضة البدنية، ومنتجع صحي على أحدث طراز، وقاعة وغرف اجتماعات تسع لأكثر من 500 شخص.
من جانبه، عبر أمير الرياض عن سعادته بافتتاح فندق ماريوت الذي توقع له النجاح بما يتوافق مع رؤية 2030 ومسيرة تنمية البلاد، معرباً عن شكره وتقديره لكل من ساهم وقدم في هذا العمل.
فيما أشار المدير التنفيذي لماريوت الدولية في الشرق الأوسط وإفريقيا أليكس كيرياكيدي، إلى أهمية تأصيل الشراكة مع “دور” وتعزيزها بشكل مستمر، منوهاً بالرؤية المستقبلية والمشتركة التي تمتد من خلال تنفيذ مشاريع استثنائية.
وفق “أخبار 24”.