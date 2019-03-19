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أخبار محلية > بالفيديو.. شرطة الرياض تضبط معملاً لتزوير البصمات وشرائح الاتصالات
19/03/2019   8:25 ص

بالفيديو.. شرطة الرياض تضبط معملاً لتزوير البصمات وشرائح الاتصالات

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على عمالة مخالفة يديرون معملاً يقوم بتزوير البصمات وشرائح الاتصالات.

وثّق ذلك الإعلامي سامي الشيباني عبر حساب “السناب الأمني” في العملية التي تم فيها ضبط ثلاثة أشخاص في معمل مجهز لتزوير البصمات، وكمية كبيرة من شرائح الاتصالات مجهزة للبيع.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. شرطة الرياض تضبط معملاً لتزوير البصمات وشرائح الاتصالات

أخبار محلية
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