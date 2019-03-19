بالفيديو.. شرطة الرياض تضبط معملاً لتزوير البصمات وشرائح الاتصالات

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على عمالة مخالفة يديرون معملاً يقوم بتزوير البصمات وشرائح الاتصالات.
وثّق ذلك الإعلامي سامي الشيباني عبر حساب “السناب الأمني” في العملية التي تم فيها ضبط ثلاثة أشخاص في معمل مجهز لتزوير البصمات، وكمية كبيرة من شرائح الاتصالات مجهزة للبيع.
حملة تطيح بتجار الشرائح والمشروبات
شرطة منطقة الرياض بحملة أمنيةٍ مشتركة أوقعت من خلالها معملاً لتزوير شرائح الاتصال اذ احتوى الوقع على كمية شرائح كبيرة تشمل شركات اتصالٍ متعددة
بصماتٌ وأرقامٌ مجهولة، وعبث تم إيقافه
وعمالةٌ مخالفةٌ جرى ضبطها واستيقافها@aalswaha #السناب_الامنيpic.twitter.com/xBAvSeu9EV
— سامي الشيباني (@samy5400) ١٨ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.