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أخبار محلية > “الوليد بن طلال” يروي مواقف مع عمه الملك سلمان وكيف كان ينفق عليه أثناء دراسته
18/03/2019   11:00 م

“الوليد بن طلال” يروي مواقف مع عمه الملك سلمان وكيف كان ينفق عليه أثناء دراسته

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أكد الأمير الوليد بن طلال أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان ينفق عليه براتب شهري أثناء دراسته حينما درس في المملكة أو لبنان وحتى عندما ذهب إلى الولايات المتحدة للدراسة هناك.

وأوضح خلال استضافته في برنامج “في الصورة” على ‘روتانا خليجية”، أن الملك سلمان ساعده أيضا ماليا في شراء منزله في كاليفورنيا في أمريكا، وساعده عندما عاد من أمريكا وخطط لبناء برج المملكة في الرياض، وعندما واجه أمورا بيروقراطية ذهب للملك سلمان – حينما كان أميرا للرياض – وطلب مساعدته.

وأضاف أنه شرح لخادم الحرمين الشريفين المسائل البيروقراطية في برج المملكة فسأله سؤالا: “هل أوراقك نظامية؟”، فرد عليه الوليد: “نعم، جميعها نظامية”، فاتصل الملك سلمان بمسؤول وقال له: “لو الوليد أوراقه نظامية طلعوا له الرخصة”، وبالفعل في اليوم التالي الساعة 12 صدرت الرخصة. وفق “أخبار 24”.

“الوليد بن طلال” يروي مواقف مع عمه الملك سلمان وكيف كان ينفق عليه أثناء دراسته

أخبار محلية
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