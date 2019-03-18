بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يتحدث عن حملة مكافحة الفساد:”ليس كل من دخل الريتز فاسداً”

تحدث الأمير الوليد بن طلال عن حملة مكافحة الفساد التي قامت بها المملكة قبل عامين، وتم فيها احتجاز عدد من المسؤولين السابقين ورجال أعمال في “الريتز” كارلتون.
وقال الأمير الوليد بن طلال في لقاء له ببرنامج “في الصورة” على “روتانا خليجية” إن الوليد بن طلال ليس فاسدا، وليس كل من دخل الريتز كان فاسداً بتصريح من الحكومة السعودية والنائب العام، فهناك من دخل شاهداً، وأنه أول من دعم حملة مكافحة الفساد التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من داخل “الريتز” بلقاءات مع وسائل إعلام أجنبية.
وأكد أن المعاملة في “الريتز” كانت 5 ستار، وكل ما نُقل عن تعرضي للتعذيب في أي وسيلة إعلامية ليس له أساس من الصح، مشيراً من جهة أخرى إلى أن ما تم بينه وبين الحكومة عبارة عن مفاهمة رضي بها الطرفين، وليس تسوية.
سمو الأمير #الوليد_بن_طلال_في_الصورة
أنا مؤيد – بكل قوة – لحملة مكافحة الفساد التي قادها أخي الأمير #محمد_بن_سلمان، في عهد والدي #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/fzATWr4ErS
— في الصورة (@Fealsora) ١٨ مارس ٢٠١٩
سمو الأمير #الوليد_بن_طلال_في_الصورة
لستُ فاسدًا، وليس كل من دخل الريتز فاسدًا بتصريح الحكومة السعودية والنائب العام، وأعلنت من وسط الريتز دعم حملة مكافحة الفساد. pic.twitter.com/1ApoOtXP2W
— في الصورة (@Fealsora) ١٨ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.