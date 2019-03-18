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أخبار محلية > بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يتحدث عن حملة مكافحة الفساد:”ليس كل من دخل الريتز فاسداً”
18/03/2019   11:00 م

بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يتحدث عن حملة مكافحة الفساد:”ليس كل من دخل الريتز فاسداً”

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تحدث الأمير الوليد بن طلال عن حملة مكافحة الفساد التي قامت بها المملكة قبل عامين، وتم فيها احتجاز عدد من المسؤولين السابقين ورجال أعمال في “الريتز” كارلتون.

وقال الأمير الوليد بن طلال في لقاء له ببرنامج “في الصورة” على “روتانا خليجية” إن الوليد بن طلال ليس فاسدا، وليس كل من دخل الريتز كان فاسداً بتصريح من الحكومة السعودية والنائب العام، فهناك من دخل شاهداً، وأنه أول من دعم حملة مكافحة الفساد التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من داخل “الريتز” بلقاءات مع وسائل إعلام أجنبية.

وأكد أن المعاملة في “الريتز” كانت 5 ستار، وكل ما نُقل عن تعرضي للتعذيب في أي وسيلة إعلامية ليس له أساس من الصح، مشيراً من جهة أخرى إلى أن ما تم بينه وبين الحكومة عبارة عن مفاهمة رضي بها الطرفين، وليس تسوية.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يتحدث عن حملة مكافحة الفساد:”ليس كل من دخل الريتز فاسداً”

أخبار محلية
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