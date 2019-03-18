افتتح أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، مدرسة تعليم القيادة بجامعة القصيم للنساء، وذلك بمقر المدينة الجامعية بالمليداء، بحضور مدير الجامعة ومدير الإدارة العامة للمرور.
وأشاد أمير القصيم بتوطين المدرسة بنسبة 100%، مؤكدا على كفاءة بنات الوطن اللائي يقمن على هذه المدرسة بمهارة عالية، حيث تعمل بها 40 مدربة، على مساحة 55 ألف متر مربع.
وأظهر مقطع فيديو تسليم الأمير مفاتيح السيارات لـ 20 مدربة سيقمن بتدريب النساء الراغبات في تعلم القيادة عليها، كما أشاد بالمدرسة والأجهزة، إضافة إلى خدمة المواطنات في توفير حضانة للأطفال وعيادة طبية لاستخراج رخصهن في أسرع وقت، وهو ما لا يوجد في دول عربية شقيقة.
من جانبها عبّرت مديرة المدرسة، رقية بنت سليمان الصقية، عن سعادتها بتدشين ثمرة من ثمار رؤية المملكة 2030، بهدف تمكين المرأة السعودية وإشراكها في بناء ونهضة هذا الوطن المعطاء.
أمير منطقة #القصيم يفتتح مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة للنساء
ويسلم المدربات مفاتيح القيادة
#مدرسة_جامعة_القصيم_للقيادة pic.twitter.com/MNDLn0mXio
— عبدالرحمن الفنيخ (@Abdualrahman_kf) ١٨ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.