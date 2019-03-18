“التجارة” تشهّر بمنشأة في عرعر عرضت حلويات مستوردة لا تحمل بيانات تجارية

نشرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الإثنين) حكم تشهير بصاحب منشأة تجارية تختص باستيراد المواد الغذائية والحلويات في مدينة عرعر بالحدود الشمالية، إثر ثبوت مخالفتها لنظام البيانات التجارية بعرضها منتجات غذائية لا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية.
وألزمت المحكمة الجزائية بعرعر في حكمها المخالف بدفع غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقته الخاصة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم.