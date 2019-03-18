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أخبار محلية > تصل لـ100 ألف على المخربين.. عقوبات رادعة تستهدف المعتدين على السكك الحديدية
18/03/2019   10:56 م

تصل لـ100 ألف على المخربين.. عقوبات رادعة تستهدف المعتدين على السكك الحديدية

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن اتفاق مع الإدارة العامة للمرور، وهيئة النقل العام، لفرض غرامة مالية تستهدف المتعدّين على السكك الحديدية.

وأضافت الشركة أن الغرامة التي تصل إلى ألفَي ريال، وتحمل اسم “الوقوف على خطوط السكك الحديدية”، هي غرامة مرورية تُفرض على أي مركبة تجتاز السكة أو تقف عليها.

وأوضح المدير العام للأمن الصناعي في “سار”، علي العقيل، أن الإدارة العامة للمرور فوّضت الإدارات المعنية لدى الشركات المشغلة للقطارات بصلاحية الضبط وتطبيق المخالفة وقت حصولها، بعد تزويدها بمحاضر ضبط المخالفات.

وأضاف العقيل أن إدارة الأمن الصناعي لدى “سار” كانت تكتفي بالتبليغ عن المخالفة، لكنها ستتمكّن اليوم من ضبط المخالف وإيقاع الغرامة عليه دون الحاجة إلى استدعاء رجال المرور أو الشرطة كما كان يحدث سابقاً. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هذه الغرامة تطبَّق على العابرين المتجاوزين لحرم السكة، فيما ستطبَّق على المخربين العقوبة المنصوص عليها في المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 19 /4/ 1438هـ، بينما يحدد المرسوم الملكي عقوبة تعمد إتلاف أملاك الدولة بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة قد تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تصل لـ100 ألف على المخربين.. عقوبات رادعة تستهدف المعتدين على السكك الحديدية

أخبار محلية
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