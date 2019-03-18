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أخبار محلية > ” قياس” يعلن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي.. رابط الاستعلام بالداخل
18/03/2019   10:55 م

” قياس” يعلن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي.. رابط الاستعلام بالداخل

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أعلن المركز الوطني للقياس مساء اليوم الإثنين نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الثانية).

وأوضح المركز أنه لمعرفة نتائج الاختبار الورقي يمكن الدخول علىالبوابة الإلكترونية للمركز وتسجيل بيانات الدخول لاستعراض النتيجة.

” قياس” يعلن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي.. رابط الاستعلام بالداخل

أخبار محلية
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