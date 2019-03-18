روت 4 نساء، بينهن سعودية، تجربتهن في قافلة “ركايب” لقطع أكبر صحراء بالعالم في الربع الخالي بالمشاركة مع 70 رجلاً، في مسيرة على ظهور الجمال لاكتشاف هذا الجزء من المملكة.
وأوضحت السعودية عزة الرشيدي إحدى النساء المشاركات في قافلة ركايب، وفقاً “للعربية”، أنه لو طُلب منها تكرار التجربة مرة أخرى لفعلتها وقطعت الربع الخالي من شماله إلى جنوبه.
بينما أبدت سيدة من جنسية ألمانية سعادتها بخوض هذه التجربة رغم ظروف الطقس الصعب، مشيرة إلى أنها تعلمت خلال مشاركتها طريقة نصب الخيام وتحضير القهوة العربية.
يُذكر أن قافلة “ركايب” تأتي ضمن الفعاليات والبرامج التي يقدمها نادي الإبل، وهي رحلة كانت محفوفة بالمغامرات والمخاطر، وسبقها معسكر تدريبي للمغامرين المشاركين فيها.