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أخبار الخرج > مجلس صلح بين افراد من الدواسر
18/03/2019   8:06 م

مجلس صلح بين افراد من الدواسر

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تم بفضل الله وتوفيقه مجلس صلح في مدينة الرياض بين مبارك بن سبر الدوسري وسعود بن عبدالله الدوسري بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ محمد بن مبارك الدوسري والشيخ سعيد بن عبدالله آل غانم والشيخ علي بن عبدالله آل عليان والشيخ سليمان التميمي والشيخ عبدالله آل هديبان والشيخ هذال آل بكر ، وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل والمحبة والمودة بين الطرفين .

وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي اننا في بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية ننعم بالتوحيد والإيمان والأمن والأمان والترابط والإحسان في هذه الولاية المباركة بقيادة والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله ويعاضده ويساعده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعاه الله ، ومن مظاهر هذا الترابط الصلح والعفو بين الناس لوجه الله عزوجل ثم استجابة لتوجيهات ولاة الامر أيدهم الله في نشر ثقافة الصلح والعفو والمحبة بين ابناء الشعب السعودي العربي المسلم الأصيل ، وذكرا الشيخان في هذا المجال توجيهات اصحاب السمو الملكي وزير الداخلية وامير منطقة الرياض ونائب امير منطقة الرياض حفظهم الله ، كما شكرا الشيخان الشيوخ الحاضرين وأطراف القضية ، وسألا الله ان يحفظ لنا ديننا ودنيانا وحكومتنا الرشيدة .

مجلس صلح بين افراد من الدواسر

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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