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أخبار محلية > “ساما” تصدر قراراً بإلغاء ترخيص شركة صرافة لمخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
18/03/2019   6:56 م

“ساما” تصدر قراراً بإلغاء ترخيص شركة صرافة لمخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

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أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قراراً بإلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني لمزاولة أعمال الصرافة، وذلك بموجب أحكام نظامي مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله، والقواعد المنظمة لأعمال الصرافة.

وأوضحت “ساما”، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن قرار إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة جاء إلحاقاً لقرار أصدرته سابقاً، قضى بتعليق نشاط التحويل المالي لعدد من شركات الصرافة، بينها شركة أبناء محمد منير حلواني.

وأضاف البيان أن القرار جاء بعد اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير تجاه الشركة، ضمنها زيارات تفتيشية للشركة، للتحقق من التزامها بمتطلبات الترخيص، وجرى عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع القيادة العليا التنفيذية للشركة، ولم يثبت لـ”ساما” قدرة الشركة على معالجة أوجه القصور ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفق “أخبار 24”.

“ساما” تصدر قراراً بإلغاء ترخيص شركة صرافة لمخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

أخبار محلية
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