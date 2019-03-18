أعلنت وزارة العدل، عن إطلاق بوابتها التفاعلية الإلكترونية الجديدة، والتي تتميز بأفضل وأحدث المعايير الرقمية، للوصول السهل إلى المحتوى والخدمات، وذلك في إطار جهودها لتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية والقضائية.
وأوضحت الوزارة، أن أبرز المميزات في البوابة الجديدة، تتمثل في استخدام أفضل المعايير الرقمية، حيث تبنت أحدثها وأفضلها على المستوى المحلي والعالمي في تصميم وتطوير البوابات الإلكترونية، وتتوافق مع جميع المتصفحات والأجهزة الذكية.
كما أنها تتسم بالوصول السهل، حيث تم إعادة ترتيب أجزاء الموقع بما يضمن سهولة الوصول للمحتوى والخدمات الإلكترونية، كذلك تم تطوير آلية الاستعراض والبحث في الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى الخريطة الرقمية، حيث تم إضافة خارطة تفاعلية لمواقع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة.
يذكر أن الوزارة تقدم عبر قنواتها الرقمية أكثر من 90 خدمة إلكترونية، إضافة إلى 99 مؤشرًا عامًا، وأبرز خدماتها التي يتم تقديمها من خلال منصة “ناجز” هي صحيفة الدعوى الإلكترونية، وإصدار وفسخ الوكالة إلكترونيًّا، وطلب الإفراغ العقاري والتنفيذ الإلكتروني، وطلبات الإنهاء، وخدمات القضاء التجاري الإلكترونية، إضافة إلى خدمة “قضاياي ومواعيدي”.
وفق “أخبار 24”.