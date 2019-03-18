أطلق بنك التنمية الاجتماعية، منتج “كنف” بسقف تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم، مستهدفاً الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات، وذلك من خلال منحهن تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.
وصرحت مدير عام الشراكات والتسويق بالبنك نور العبدالكريم أن منتج “كنف” التمويلي رُوعي فيه حاجة المطلقات والأرامل للدعم، حيث سيتمكنّ حالياً من الحصول على التمويل دون اشتراط وجود أبناء ولا يتطلب تقديم صك إعالة.
ونوهت إلى أن “كنف” متاح عبر موقع البنك الإلكتروني، حيث يحق للسيدات أن تتقدم بعد استيفائها شروط ولائحة التمويل الأسري، موضحة أن التمويل يقدم بدون أية فوائد ويصل إلى 30 ألف ريال وبأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهراً.
وفق “أخبار 24”.