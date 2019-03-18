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أخبار محلية > الإطاحة بتشكيل عصابي أفراده من الداخل والخارج لتورطه في سلسلة أعمال محظورة وسلوكيات غير مشروعة
18/03/2019   6:53 م

الإطاحة بتشكيل عصابي أفراده من الداخل والخارج لتورطه في سلسلة أعمال محظورة وسلوكيات غير مشروعة

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أفادت مصادر مطلعة، أن تحقيقات النيابة العامة في إحدى القضايا كشفت عن تشكيل عصابي، مكون من شبكة لأشخاص في الداخل والخارج، تورط في سلسلة أعمال محظورة ومخالفة لنظامي التستر والغش التجاري، فضلا عن قيامهم بسلوكيات غير مشروعة تتعلق بالعرض والأخلاق والخمور.

وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطط مدروسة وبتقنيات متطورة، عبر تحليل النمط الإجرامي والربط بين المتهمين، الأمر الذي مكنها من كشف أعضاء الشبكة في الداخل والخارج.

ولفتت إلى أن جهود النيابة بالتنسيق مع نظيراتها في الخارج، تمكنت من الإطاحة بأفراد الشبكة، وكشف طرقهم الإجرامية، ومنعهم من الإفلات من المساءلة.وفق “أخبار 24”.

الإطاحة بتشكيل عصابي أفراده من الداخل والخارج لتورطه في سلسلة أعمال محظورة وسلوكيات غير مشروعة

أخبار محلية
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