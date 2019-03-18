استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين بقصر اليمامة في الرياض عدداً من الأمراء ومفتي عام المملكة وكوكبة من العلماء، بالإضافة لجمع من المواطنين، حضروا جميعاً للسلام عليه.
حضر الاستقبال كلٌ من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.
كما حضر الاستقبال أيضاً مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور بندر بن سعود بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، وعدد آخر من الأمراء.
وفق “أخبار 24”.