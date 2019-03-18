محمد بن راشد يعلن بدء الموسم الثالث لمبادرة “صناع أمل” والمكافأة مليون درهم

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق الموسم الثالث من مبادرة “صناع الأمل”، بمكافأة تبلغ مليون درهم إماراتي.
وقال الشيخ محمد عبر حسابه في “تويتر”: “مطلوب للعمل معنا.. صناع أمل في عالمنا العربي.. نذروا أنفسهم لمساعدة الناس ومنفعة الناس.. نريد قصصهم.. لتكريمهم وليكونوا قدوات لغيرهم.. أي صانع أمل في المجال التعليمي أو الصحي أو الإنساني أو الثقافي أو البيئي أو غيره هو رصيد لنا جميعا في بنك الخير والأمل”.
وأكد حاكم دبي في تغريدة أخرى أن “كل واحد منا فيه بذرة خير… وكل واحد فينا قادر على العطاء.. وكل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه.. والنهر يبدأ بقطرات.. واستئناف الحضارة يحتاج لعطاء ومبادرات.. وصناعة الأمل في منطقتنا تعادل صناعة الحياة.. نحن بحاجة لكل قصة أمل”.
وانطلقت مبادرة “صناع الأمل” عام 2017، وأُقيمت الدورة الثانية منها في مايو من العام الماضي بمشاركة نحو 87 ألف شخص وشهدت تتويج خمسة من أصحاب المبادرات بمكافأة المركز الأول. وفق “أخبار 24”.
وتعد المبادرة الأكبر من نوعها عربياً، لتكريم أصحاب البذل والعطاء على جهودهم الإنسانية ومبادراتهم المجتمعية التي يسعون من خلالها إلى تغيير واقع مجتمعاتهم إلى الأفضل، ويحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة قدرها مليون درهم.