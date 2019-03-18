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اخبار رياضية > فيتوريا يرفض الوديات و«الفيفا دي» يبعد إمرابط وموسى
18/03/2019   1:42 م

فيتوريا يرفض الوديات و«الفيفا دي» يبعد إمرابط وموسى

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أبلغ مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا إدارة النادي بعدم رغبته بخوض مباراة ودية أثناء فترة التوقف الحالية وقبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال في 29 من شهر مارس الحالي ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأرجأ فيتوريا رفضه للمباراة الودية نظير تعرض العديد من اللاعبين للإرهاق.

ومنح فيتوريا لاعبي الفريق إجازة لمدة ثلاثة أيام على أن يعاودوا تدريباتهم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود مساء يوم الأربعاء المقبل.

وفي شأن آخر غادر لاعب الوسط المغربي نورالدين إمرابط والمهاجم النيجيري أحمد موسى لبلادهما للانضمام لمعسكر منتخبهما، وسيعود إمرابط وموسى إلى الرياض قبل لقاء الهلال بـ48 ساعة. وفق “الرياض”.

من جهة أخرى أعلن عضو الشرف إبراهيم المهيدب تقديمه مبلغ خمسة ملايين ريال دعماً منه لإدارة النادي.

فيتوريا يرفض الوديات و«الفيفا دي» يبعد إمرابط وموسى

اخبار رياضية
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