5 ملايين ريال من المهيدب لنادي النصر.. وآل سويلم: وقفاته مشهودة

أعلن عضو شرف نادي النصر إبراهيم المهيدب دعمه لخزينة النادي بمبلغ 5 ملايين ريال، ودعا الجميع من محبي النادي لتقديم الدعم اللازم له.
وقال المهيدب في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “يسرني دعم نادي النصر وإدارتة المحترفة بقيادة أخي أبوفهد بـ5 ملايين ريال، وبإذن الله الجميع يبادر لدعم النادي من محبيه.
من جهته، عبر رئيس النصر سعود آل سويلم عن تقديره للدعم الذي ظل يقدمه رجل الأعمال المهيدب” للنادي طوال السنوات الماضية.وفق “أخبار 24”.
وأضاف في تغريدة: “أشكر أخي الغالي ابراهيم المهيدب على دعمه غير المستغرب والسباق دائماً لناديه النصر بتقديمه 5 ملايين ريال، أبو حمد وقفاته مشهوده مع العالمي”.