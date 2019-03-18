أمير الرياض يكرم رجل المرور مُنقذ الطفل من حريق سيارة والده بالأفلاج

كرّم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، رجل المرور جندي أول صالح فهد النتيفات، الذي أنقذ طفلا من حريق اندلع بمركبة والده في الأفلاج .
وسلم محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم الإثنين، الجندي “النتيفات”، تكريم أمير الرياض المتضمن خطاب شكر وتقدير، وذلك بحضور مدير شعبة المرور العقيد عبدالله الحقباني، مثمّناً مساهمة الجندي في إنقاذ الطفل من الحريق الذي نشب بمركبة والده.
من جهته، أكّد الجندي أول صالح فهد النتيفات، اعتزازه بهذا التكريم من قِبل أمير الرياض، وتوجيهات وثناء محافظ الأفلاج، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما قام بها واجب ديني وإنساني. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن رجل الأمن، تفاجأ بألسنة اللهب والدخان تتصاعد من سيارة من نوع كورولا كانت متوقفة أمام شعبة مرور الأفلاج، فاقترب منها وسمع صوت طفل بداخلها، حيث قام بكسر الزجاج بعد عدة محاولات ومد يده بداخلها وأخرج الطفل الذي كان يعاني من ضيق في التنفس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.