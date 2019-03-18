نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الداخلية”: تنفيذ حكم القتل تعزيرا في وافدين بمحافظة جدة
18/03/2019   1:38 م

“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل تعزيرا في وافدين بمحافظة جدة

+ = -
742

نفذت وزارة الداخلية اليوم الإثنين حكم القتل تعزيرا في وافدين هربا كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم القبض على المدعو قل رحمان سيفور رحمان “باكستاني الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر.

وأضافت أنه تم القبض أيضا على المدعو تور خان خوشال خان “باكستاني الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر داخل أحشائه.

وأشارت إلى أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعاً والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل تعزيرا في وافدين بمحافظة جدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885033309.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.