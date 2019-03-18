“نزاهة”: تلقينا 2200 بلاغ تعديات على أراضٍ حكومية العام الماضي معظمها من مواطنين

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، أنها تلقت 2200 بلاغ بشأن التعديات على الأراضي الحكومية خلال العام الماضي 2018، بمعدل 6 بلاغات يومياً.
وأوضح المتحدث الإعلامي الرسمي لـ”نزاهة” عبدالرحمن العجلان، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن المواطنين لعبوا دوراً كبيراً في التبليغ عن التعديات على ممتلكات الدولة وشبهات الفساد، وجاء التبليغ عبر تطبيق “نزاهة” في المقدمة بنسبة 29%، و23.6% عبر موقع “نزاهة” الإلكتروني، 19.2% بالحضور الشخصي، و1.5% عبر البرقيات الهاتفية.
وأضاف العجلان أن بلاغات الفساد الإداري والمالي بلغت خلال عام 2018 نسبة 74.3%، فيما تصدرت بلاغات سوء الاستعمال الإداري قائمة البلاغات بنسبة 28.9%، ثم الاختلاس وتبديد المال العام بنسبة 17.6%، فاستغلال النفوذ الوظيفي بـ15.9%، مشيراً إلى أن طلبات الحماية من قبل المبلغين بلغت 0.4% فقط. وفق “أخبار 24”.
وأشار العجلان إلى أن عدد البلاغات المشمولة باختصاص “نزاهة” خلال العام الماضي بلغ 7421 بلاغاً بنسبة تجاوزت 46%، أحالت “نزاهة” 4.4% إلى هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تعمل “نزاهة” على استكمال بحث 59% من البلاغات الواردة.