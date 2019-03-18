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أخبار محلية > ترقية 4.7 ألف فرد بحرس الحدود إلى مختلف الرتب العسكرية
18/03/2019   1:35 م

ترقية 4.7 ألف فرد بحرس الحدود إلى مختلف الرتب العسكرية

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أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي قراراً بترقية 4776 فرداً من منسوبي حرس الحدود إلى مختلف الرتب العسكرية.

وشملت الترقيات في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود، وتسري الترقيات اعتباراً من 10 رجب 1440.

ترقية 4.7 ألف فرد بحرس الحدود إلى مختلف الرتب العسكرية

أخبار محلية
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