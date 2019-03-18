نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مواطن سعودي ينتحل صفة رجل أمن ويسلب وافداً هندياً
18/03/2019   1:35 م

مواطن سعودي ينتحل صفة رجل أمن ويسلب وافداً هندياً

+ = -
534

أطاح رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت بمواطن سعودي انتحل صفة رجل مباحث وسلب متعلقات هندي وهاتفه الذكي بعد تقييده بحبل والاعتداء عليه بالضرب.

وذكر مصدر أمني وفقاً لـ”الراي”، أن وافدا هنديا قصد أحد المخافر وأبلغ عن تعرّضه للضرب على يد شخص مجهول، حيث قيده وضربه بعنف وسلب متعلقاته وهاتفه الذكي ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، وسُجّلت قضية انتحال صفة وسلب بالقوة وأحيلت إلى رجال المباحث.

وأفاد المصدر، أنه بالبحث والتحري عن الواقعة، حددت المباحث هوية المتورط في القضية، واتضح أنه سعودي، حيث تم نصب كمين له في إحدى المناطق، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه بعد مقاومة شديدة منه، وتم اقتياده إلى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

وأوضح المصدر، بأن المتهم أنكر علاقته بما ادعى به الهندي، وتم التحفظ عليه لاستكمال التحقيقات معه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

مواطن سعودي ينتحل صفة رجل أمن ويسلب وافداً هندياً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885033297.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.