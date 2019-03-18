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أخبار الخرج > تعيين المشرف التربوي بالقيادة المدرسية الاستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي مساعداً لمدير تعليم #الخرج
18/03/2019   1:33 م

تعيين المشرف التربوي بالقيادة المدرسية الاستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي مساعداً لمدير تعليم #الخرج

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صدر قرار بتعيين المشرف التربوي بالقيادة المدرسية الاستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي مساعدا لمدير تعليم

وصحيفة الخرج اليوم تبارك لأبو معاذ وتتمني له مزيداً من التقدم “عملت واجتهدت فنلت”.

تعيين المشرف التربوي بالقيادة المدرسية الاستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي مساعداً لمدير تعليم #الخرج

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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