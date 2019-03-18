معالي مدير جامعة الأمير سطام يدشن برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي بـ #الخرج

وأوضح أن من أهداف البرنامج تعزيز الوعي الصحي، و خفض العبء الاقتصادي في حال الكشف المبكر ،و تحديد نسب الإصابة في المحافظة ،و تحديد العوامل الأكثر تأثيراً في المرض ،و خفض معدل الوفيات جراء المرض بإذن الله.
وشاهد معالي مدير الجامعة والحضور عرضًا مرئيًا عن تطورات وإنجازات المستشفى الجامعي ، و مسار إجراء الفحص المبكر ،وكلمة متعافية من مرض السرطان د فاطمة العبادي.
بعدها ألقت سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د بشرى الحمّاد ـ كلمة ثمّنت فيها جهود المستشفى الجامعي و دعم القيادات العليا بالجامعة في نشر الوعي الصحي في المجتمع .
بعد ذلك دشن معالي الجامعة البرنامج وألقى كلمة بهذه المناسبة ذكرها فيها دور الجامعة في تحقيق الشراكة المجتمعية ونشر الوعي للمجتمع وشدد على ضرورة التكاتف والحرص على دعم مثل هذه البرامج من خلال المشاركة في الفحص المبكر للنساء وتشجيعهن على ذلك ونشر تلك الثقافة في المجتمع وفي ختام كلمته قدم معالي المدير شكره للمستشفى الجامعي وللحضور على مشاركتهم في هذه المناسبة