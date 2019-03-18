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أخبار الخرج > معالي مدير جامعة الأمير سطام يدشن برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي بـ #الخرج
18/03/2019   1:16 م

معالي مدير جامعة الأمير سطام يدشن برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي بـ #الخرج

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رعى معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أ.د عبدالعزيز بن عبدالله الحامد حفل تدشين برنامج الفحص المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار لسلامتك لا تتأخري و التي نضمها المستشفى الجامعي وفي الحفل المعد بهذه المناسبة ألقى المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي د ناصر بن محمد الدوسري ، كلمة رحب في مستهلها بمعالي مدير الجامعة  والحضور، مشير إلى أن الحملة تختلف عن غيرها من البرامج باستمراريتها طوال العام , وتهدف إلى أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، الذي لا يتجاوز في مجمله ٣٠ دقيقة، ومن شأنه المساهمة في رفع نسبة الشفاء بإذن الله.

وأوضح أن من أهداف البرنامج تعزيز الوعي الصحي، و خفض العبء الاقتصادي في حال الكشف المبكر ،و تحديد نسب الإصابة في المحافظة ،و تحديد العوامل الأكثر تأثيراً في المرض ،و خفض معدل الوفيات جراء المرض بإذن الله.

وشاهد معالي مدير الجامعة  والحضور عرضًا مرئيًا عن تطورات وإنجازات المستشفى الجامعي ، و مسار إجراء الفحص المبكر ،وكلمة متعافية من مرض السرطان د فاطمة العبادي.

بعدها ألقت سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د بشرى الحمّاد ـ كلمة ثمّنت فيها جهود المستشفى الجامعي و دعم القيادات العليا بالجامعة في نشر الوعي الصحي في المجتمع   .

بعد ذلك دشن معالي الجامعة البرنامج وألقى كلمة بهذه المناسبة ذكرها فيها دور الجامعة في تحقيق الشراكة المجتمعية ونشر الوعي للمجتمع وشدد على ضرورة التكاتف والحرص على دعم مثل هذه البرامج من خلال المشاركة في الفحص المبكر للنساء وتشجيعهن على ذلك ونشر تلك الثقافة في المجتمع وفي ختام كلمته قدم معالي المدير شكره للمستشفى الجامعي وللحضور على مشاركتهم في هذه المناسبة

معالي مدير جامعة الأمير سطام يدشن برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي بـ #الخرج

أخبار الخرج
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