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أخبار محلية > تورط 170 رجلاً وامرأة بقضايا سب عبر تطبيقات التواصل.. وهذه عقوبات بعضهم
18/03/2019   8:32 ص

تورط 170 رجلاً وامرأة بقضايا سب عبر تطبيقات التواصل.. وهذه عقوبات بعضهم

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ذكرت مصادر أن نحو 170 رجلاً وامرأة يواجهون تهماً بارتكاب جرائم سب وقذف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي في أكثر من 75 بلاغاً ودعوى قضائية بجدة، رفعت خلال 3 أشهر فقط.

وقالت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، إن هناك قضايا جرى البت فيها وصدرت أحكام حيالها، أبرزها أحكام بجلد سيدة 10 جلدات لثبوت سبها سيدة أخرى، وجلد امرأتين تبادلتا السب والقذف، وجلد زوج شتم مطلقته، وجلد آخر 40 جلدة لسبه مطلقته عبر رسائل عدة.

ولفتت إلى أن المحاكم نظرت كذلك دعاوى نشر مقاطع مخلة عبر “واتس آب” وابتزاز واختراق لتطبيقي “سناب شات” و”إنستجرام”.

تورط 170 رجلاً وامرأة بقضايا سب عبر تطبيقات التواصل.. وهذه عقوبات بعضهم

أخبار محلية
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