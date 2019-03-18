بالفيديو.. مدير البطولة العربية: أقسم بالله لا نقف مع فريق ضد آخر.. ويجب الابتعاد عن ثقافة التخوين

أكد مدير بطولة كأس زايد للأندية العربية طلال آل الشيخ، بأن منظمي البطولة لا يقفون مع فريق ضد آخر، مطالباً بالابتعاد عن ثقافة التخوين، وذلك تعقيباً على مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي البطولة التي شهدت جدلاً تحكيمياً.
وقال آل الشيخ في مداخلة لبرنامج “الديوانية” على قناة “KSA SPORTS”: “أقسم بالله العلي العظيم أننا لا نقف مع فريق ضد فريق، ولا نوجه أي حكم أو مسؤول إداري لمساعدة فريق على حساب آخر”، مبيناً أن أكثر من خبير تحكيمي أقر أن معظم قرارات حكم المباراة كانت صحيحة.
وأضاف أنهم لا يتدخلون في اختيار الحكام ودورهم يتمثل فقط في إخطار لجنة الحكام لاختيار الحكم الأجدر والأكفأ للمباراة، وقد يتم اختيار حكم مميز لكن لا يكون موفقاً في المباراة وهذا وارد في كرة القدم.
وشدد آل الشيخ على ضرورة الابتعاد عن ثقافة التخوين والمؤامرة وعدم تحميل كل شيء للتحكيم، مشيراً إلى أن الأخطاء التحكيمية واردة في اللعبة لكنها قلت مع تقنية الفيديو “فار”. حسب “أخبار 24”.
وعما ذكره الكاتب الصحفي ماجد الفهمي أن الحكم المصري جهاد جريشة كشف أنه تم تكليفه في البداية بإدارة المباراة قبل أن يتم استبداله بطاقم التحكيم الإماراتي، بأن الخطاب الذي وصلهم هو تكليف طاقم التحكيم الذي نزل لأرض الملعب، مطالباً بمحاسبتهم على الأشياء الرسمية فقط.
يذكر أن الهلال قد فاز على الأهلي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية يوم أمس (الأحد)، وستقام مباراة الإياب بينهما على ملعب الجوهرة المشعة يوم 15 من شهر إبريل المقبل.
#الديوانيه
طلال آل الشيخ – مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال: هل تغيير الاتحاد العربي الحكم من مصري إلى إماراتي من أجل خسارة #الأهلي؟.. وأتمنى نبعد عن ثقافة “التخوين” والمؤامرة.. وأقسم بالله بأنّا لا نقف مع فريق عن فريق ولا نوجه الحكم . pic.twitter.com/TPIKlvVuLk
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٧ مارس ٢٠١٩