إمارة عسير توضح حقيقة تفاعل أمير المنطقة مع شاعر قرية كحلان

أكدت إمارة منطقة عسير أن أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال قام بزيارة خاصة إلى قرية كحلان بمحافظة تثليث، وعقد اجتماعاً فيها بحضور بعض كبار القرية، ووجه بتنفيذ عدد من الخدمات الأساسية.
وعلقت الإمارة في بيان لها على ما نُشر في بعض وسائل الإعلام، بشأن تفاعل أمير منطقة عسير مع أحد الشعراء بخصوص مطالب أهالي قرية كحلان، منوهة إلى أن جميع محافظات ومراكز منطقة عسير تأتي ضمن اهتمامات أمير المنطقة.
وأوضحت أن أمير المنطقة سبق أن التقى محافظ تثليث، واستمع لمطالب المحافظة كافة، ومن ضمنها قرية كحلان، التي سبق أن دُرست احتياجاتها، من ضمن أعمال المجلس المحلي بالمحافظة، ورُفعت إلى مجلس المنطقة، وأُحِيلت إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص. حسب “أخبار 24”.
وأشارت الإمارة إلى أن الأمير تركي بن طلال زار القرية، وعقد اجتماعاً بحضور أعيانها أسوة ببقية القرى، ووجه بتنفيذ عدد من الخدمات الأساسية، مؤكدة ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.