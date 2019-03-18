وثّق مقطع فيديو لحظة تسابق مجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس محافظة جدة، لاستقبال معلمهم السابق خلال زيارته للمدرسة.
وأظهر الفيديو مجموعة من طلاب مدرسة البراء بن مالك الابتدائية بجدة وهم يتجهون سريعاً لاستقبال معلمهم السابق صالح الشهري، المشرف التربوي الحالي بمكتب تعليم جنوب جدة احتفاءً بزيارته لهم.
بدوره علق المشرف التربوي صالح الشهري على مقطع الفيديو عبر حسابه في “تويتر”، مشيراً إلى أن استقبال الطلاب بالصف الأول عندما دخل عليهم الفصل فجأة كان الأميز والأعظم خلال زيارته للمدرسة.
وفق “أخبار 24”.