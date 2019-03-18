بالصور.. والد أصيل الأنصاري المصاب في مذبحة نيوزيلندا: هذا ما فعلته ليلة الحادث وكان سبباً في نجاة ابني

كشف والد الشاب أصيل الأنصاري المصاب في مذبحة مسجد النور في نيوزيلندا عمّا فعله قبل الحادث بيوم واحد يوم الخميس، شاكراً الله على أن ما قام به كان سبباً في نجاة ابنه بعد مشيئة الله.
وأوضح الأب في مقطع فيديو متداول أنه في الليلة السابقة للحادث المروع يوم الخميس قام بشراء ذبيحة وأطعم منها أشخاصا صدقةً لوجه الله تعالى، وكان ذلك قبل ساعات من وقوع المذبحة التي خلّفت عشرات القتلى والجرحى.
يُذكر أن أسترالياً ارتكب المذبحة في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش وخلّف 50 قتيلا وعشرات الجرحى من جنسيات متعددة، وقد قُبض عليه، حيث مثل أمام القاضي لمحاكمته نظير ما قدّمت يداه. وفق “أخبار 24”.
فيديو:
والد أصيل الأنصاري الذي أصيب جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلاندا يروي كيف حفظت الصدقة ابنه بعد مشيئة الله ونجته من الحادثة. pic.twitter.com/6uH5PQ9ZzX
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) ١٧ مارس ٢٠١٩