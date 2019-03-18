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أخبار محلية > بالصور.. والد أصيل الأنصاري المصاب في مذبحة نيوزيلندا: هذا ما فعلته ليلة الحادث وكان سبباً في نجاة ابني
18/03/2019   8:24 ص

بالصور.. والد أصيل الأنصاري المصاب في مذبحة نيوزيلندا: هذا ما فعلته ليلة الحادث وكان سبباً في نجاة ابني

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كشف والد الشاب أصيل الأنصاري المصاب في مذبحة مسجد النور في نيوزيلندا عمّا فعله قبل الحادث بيوم واحد يوم الخميس، شاكراً الله على أن ما قام به كان سبباً في نجاة ابنه بعد مشيئة الله.

وأوضح الأب في مقطع فيديو متداول أنه في الليلة السابقة للحادث المروع يوم الخميس قام بشراء ذبيحة وأطعم منها أشخاصا صدقةً لوجه الله تعالى، وكان ذلك قبل ساعات من وقوع المذبحة التي خلّفت عشرات القتلى والجرحى.

يُذكر أن أسترالياً ارتكب المذبحة في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش وخلّف 50 قتيلا وعشرات الجرحى من جنسيات متعددة، وقد قُبض عليه، حيث مثل أمام القاضي لمحاكمته نظير ما قدّمت يداه. وفق “أخبار 24”.

بالصور.. والد أصيل الأنصاري المصاب في مذبحة نيوزيلندا: هذا ما فعلته ليلة الحادث وكان سبباً في نجاة ابني

أخبار محلية
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