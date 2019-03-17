فوساتي: غاب العدل.. فانتصر الهلال علينا

هاجم الأرجنتيني خورخي فوساتي مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم طاقم حكام مباراة فريقه أمام الهلال في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعد خسارته بهدف من دون مقابل يوم الأحد.
وأعرب فوساتي عن أسفه لما آلت إليه صافرة المواجهة، قائلًا:” ما حدث في مباراتنا أمام الهلال لا يعد جيدًا من أجل بطولة ضخمة وممتازة كهذه، شعرت أننا نخوض نزال أمام 14 لاعبًا وليس 11 فقط، طاقم الحكام لم يكون موفقًا في قراراته”.
وأردف:” غابت المساواة بيننا وبين الفريق المنافس هذا المساء، وسنقدم كل ما لدينا من أجل العودة في مباراة الإياب”.وفق “الرياضية”.
يذكر أن حكم المباراة عاد إلى تقنية الفيديو “فار” في ثلاث حالات بعد اشتباهه بضربات جزاء لفريق الأهلي مع احتسابه واحدة مسبقًا، إلا أنه ألغى ما “الجزائية” المحتسبة، وتجاوز الحالتين الأخريات بعد تثبته من القرارات باللجوء إلى التقنية.