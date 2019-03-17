زوران: جحفلي قدم مباراة جيدة .. وهذا موعد عودة ادواردو !

أكد المدير الفني لنادي الهلال، زوران ماميتش، أن فريقه قدم مباراة جميلة، رغم صعوبة الخصم، مشدداً على أن الفريق عانى من الغيابات في وسط الملعب، وتحدث زوران قائلاً: ” أحب أن شكر اللاعبين على المستوى، والنتيجة الايجابية، في المباراة الصعبة بالنسبة لنا، بسبب غياب عدد من اللاعبين، وبالذات في منطقة وسط الملعب التي تسمى قلب الفريق.
وأضاف:” افتقدنا 5 الى 6 لاعبين، في المباراة، في الاخير المباراة لم تكن سهله، سجلنا هدف ولم نستقبل وهذا شيء مهم، وهذا الشوط الاول في البطولة، وسنحاول التركيز والفوز في الشوط الثاني في جدة والتأهل.
وزاد:” لا أعلم بأنكم قد شاهدتوا جحفلي يلعب كمحور أو لا ، ولكنه قدم مباراة جيدة، وقد أخبرته عن بعض التعليمات ، وتحدثنا مع بعض، وأخبرته بما أريد أن أرى منه في هذا المركز”. وفق “أخبار 24”.
وختم زوران حديثه قائلا:” هذا شوط اول، وتنتظرنا مباراة صعبة في جدة، ولكن الهلال قادر على الانتصار في الجوهرة، ولاتوجد لدينا أية مشكلة، وأنا على علم بأن الملعب سيكون ممتلى، والاهلي سيكون تحت الضغط، وسيلعب الكل في الكل، وقد تكون عامل محفز لهم، وقد تشكل ضغط، وتحدث مشاكل، وادواردو مصاب ولكن عودته قريبة جدا جدا، وسيكون بكامل الجاهزية.