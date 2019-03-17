نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الخارجية”: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جمهورية ألبانيا
17/03/2019   11:29 م

“الخارجية”: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جمهورية ألبانيا

+ = -
638

أعلنت وزارة الخارجية إعفاء المواطنين السعوديين من الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول جمهورية ألبانيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (الأحد) أن القرار يسري من 1 أبريل 2019 إلى 31 أكتوبر 2019.

“الخارجية”: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جمهورية ألبانيا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885033212.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.