بالفيديو.. تعرّف على المشاريع التي كان يمكن تشييدها بتكاليف الحوادث المرورية

كشف مركز التواصل الحكومي في مقطع فيديو عن المشاريع التي كان يمكن تشييدها بتكاليف الحوادث المروريةالتي وقعت العام الماضي في المملكة.
وأوضح أن تكاليف تلك الحوادث كانت تكفي لبناء 17 ملعبا يماثل ملعب “الجوهرة المشعة” الموجود في جدة، أو بناء 28 صالة مثل الصالة رقم 5 في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أو بناء جامعة مثل جامعة الأميرة نورة.
ولتحقيق استراتيجية صفرية في 2030 دعا المركز للاقتداء بالسويد، حيث وصلت نسبة الوفيات هناك إلى 2.3 لكل 100 ألف نسمة، بعد أن كانت 27، ولفت إلى ما ذُكر في تقرير منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع الحوادث المرورية في المملكة.
ما الأشياء التي يمكن تشييدها بتكاليف الحوادث المرورية؟ #التواصل_الحكوميpic.twitter.com/k9cjzZ6TWr
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) ١٧ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.