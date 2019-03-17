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أخبار الخرج > بالصور.. الفريق الأول لكرة القدم بالخرج يواصل تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة #العين
17/03/2019   8:45 م

بالصور.. الفريق الأول لكرة القدم بالخرج يواصل تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة #العين

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالخرج اليوم الأحد تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة يوم الأربعاء المقبل علي ملعب نادي الشعلة ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان.

بالصور.. الفريق الأول لكرة القدم بالخرج يواصل تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة #العين

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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