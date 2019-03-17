روى خالد الشدوخي أحد السعوديين الذين كانوا في مسجد النور حيث ارتكب السفاح الأسترالي مذبحته وأوقع 50 قتيلا غير الجرحى يوم الجمعة الماضي، كيف تمكن من الهرب وساعد آخرين أيضا على النجاة بحياتهم.
وأوضح الشدوخي، الذي يدرس الدكتوراه، خلال مقابلة مع “سي إن إن” أنه كان داخل المسجد لحظة دخول السفاح إليه، وكان بالقرب من إحدى النوافذ، فحطمها وهرب عن طريقها وتبعه كثيرون، فلحقوا به ونجوا بحياتهم.
وأضاف أنه كان يقول لأصدقائه إن نيوزيلندا هي أكثر الأماكن أمانا في العالم، إلا أنه فقد اصدقاء له قتلوا مباشرة يوم الحادث، فيما توفي آخرون لاحقا في المستشفى، ومنهم من يتلقى العلاج حاليا.
وفق “أخبار 24”.