استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر اليوم الأحد بقصر الحكم، الرحالة السعودي سعود خلبان، الذي يقوم برحلة حول المملكة على دراجة هوائية، بمبادرة تحت شعار “الوطن أمانة”.
وأشاد الأمير بالمبادرة الوطنية للرحالة خلبان، مبيناً أنها تؤكد تكاتف أبناء الوطن وإسهاماتهم المستمرة في رفع الوعي الرياضي والتكاتف حمايةً لأمن الوطن.
من جهته، عبّر الرحالة سعود خلبان عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على استقباله ودعمه وتشجيعه على المضي قدماً في رحلته وتحقيق أهدافها .
وكان الرحالة التقى في 19 فبراير الماضي بأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، كما التقى في 27 من الشهر نفسه بأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.
وبدأت جولة الرحالة من مدينة أبها بمنطقة عسير، وستشمل مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وفق “أخبار 24”.