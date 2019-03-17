احتفل لاعب المنتخب السعودي لكرة السلة لأصحاب الهمم معن الزيد بحركة “الأسد” الشهيرة، على طريقة محترف الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز.
جاء ذلك عقب تسجيل اللاعب معن الزيد نقاطا للمنتخب السعودي على نظيره الفلندي، ضمن منافسات ألعاب السلة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة في أبوظبي، والتي فاز فيها المنتخب 32 / 13.
وتفاعل جوميز مع الصورة بعد تداولها بشكل واسع، فأعاد نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معلقاً عليها بقوله: “عمل جيد وشكراً لك”.
وفق “أخبار 24”.