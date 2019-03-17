رئيس الأهلي: هدفنا تجاوز الهلال في العربية

تسعى إدارة النادي الأهلي لفرض التركيز على الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة، من أجل الفوز، بمباراتي نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام فريق الهلال، وباقي مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والبطولة الآسيوية، وتسعى لتوفير كل السبل لتحقيق ذلك.
وقد جهز الجهاز الطبي بالنادي الأهلي مهاجم الفريق دجانيني تافاريس، بعد الإصابة التي لحقت به.
من جانبه، أكد رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي أن تركيزهم منصب على البطولة العربية، وقال: “تركيزنا منصب حاليًّا على مباراتنا أمام الهلال ذهاباً اليوم (الأحد) وإياباً في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وسنبذل كل ما نملك من أجل تحقيق البطولة وإسعاد جماهير الأهلي، خصوصاً أن استعدادنا ليس لبطولة واحدة فقط، فنحن نعمل في جبهات عدة، ومنها بطولة دوري أبطال آسيا وتحقيق مركز في الدوري للمشاركة في البطولة الآسيوية في نسختها المقبلة”. وفق “الرياض”.