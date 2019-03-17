مفاوضات الشباب تغضب أحد

أفصحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة عن وجود حالة غضب داخل أروقة إدارة نادي أحد، بسبب طريقة انتقال محمد عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلى الشباب.
ووفقًا للمصادر ذاتها، أثار توقيع الإدارة الشبابية مع اللاعب، دون علم نظيرتها الأحدية، حفيظة أعضاء الأخيرة، الذين عاتب بعضهم اللاعب نفسه على اتخاذ هذه الخطوة، في ظل وضع الفريق المتردي، علمًا بأنه دخل الفترة الحرة من عقده ولم يتلقَ عرضًا للتجديد. وفي سياق متصل، بيَّنت المصادر أن تكرُّر المفاوضات الشبابية السرية مع محمد الضو، المهاجم، أجَّج غضب إدارة أحد، بداعي أن تلك المحادثات تسببت في تشتيت اللاعبين خلال هذه الفترة الحرجة.