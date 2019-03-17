أعرب سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عن سعادته عقب فوز فريقه أمام الوحدة، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحقق النصر الفوز على مضيفه الوحدة بأربعة مقابل لا شئ، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 24 من عمر دوري المحترفين.
وكتب آل سويلم عبر حسابه الشخصي على تويتر عقب اللقاء:”ألف مبروك لجماهير كبير الرياض تحقيق النقاط الثلاث، شكرا لابطالنا في الميدان، شكرا لمدرج الشمس بالغربية على حضوره الرائع وتأثيره اليوم”.
ويهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 55 نقطة في المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر برصيد 56 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.
وفق “أخبار 24”.