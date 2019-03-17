تفقد قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز، مجموعة القوات المشاركة في تمرين “العلم الأحمر 2019″، وذلك خلال زيارته لقاعدة “نلس” الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكان في استقبال الفريق تركي، قائد مركز العمليات الجوي الفريق هومز، الذي رافقه لحضور عرض فريق “الثاندر بيردز” الجوي، ثم زار مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، أعقبه التوجه إلى مبنى العلم الأحمر للاطلاع على سير العمليات، قبل أن يزور مقر الصيانة الخاص بالطائرات ويلتقي الأطقم الفنية، حيث قام بحثهم على الاستفادة من التمرين وإبراز المهارات التي اكتسبوها.
وأكد أن ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة جاء بفضل دعم القيادة لها، لافتا إلى أن القوات الجوية تحرص على إرسال مجموعة كبيرة من الأطقم الجوية والفنية للدراسة خارج المملكة، والتدريب وإقامة التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها، حيث تعود بالفائدة عليها.
وأشاد بن بندر بالمستوى الفني الكبير لتمرين “العلم الأحمر – 2019″، مؤكداً أن مجموعة القوات الجوية استطاعت تحقيق أفضل النتائج متفوقة بذلك على مثيلاتها من الدول المشاركة.
وفق “أخبار 24”.