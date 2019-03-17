أظهر مقطع فيديو نادر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في زيارة إلى فرنسا عام 1977م عندما كان وليا للعهد، يرافقه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الراحل.
وخرج الملك فهد من قصر الإليزيه بعد لقائه الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران، ليبدأ الصحفيون بتوجيه الأسئلة للملك فهد، بينما كان الأمير سعود الفيصل يقف بجواره مترجما أسئلة الصحفيين وأجوبة الملك.
وأضح الملك فهد في أجوبته على الصحفيين أن اللقاء كان ودياً مع الرئيس الفرنسي، مبينا أنهم ناقشوا جميع المواضيع المفيدة لإيجاد سلام عادل لمنطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه.
وفق “أخبار 24”.